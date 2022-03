Nå skal det sies at Portugals vinkonge ikke lenger er alene om å lage stedegen vin herfra. Der hvor Dirk har sitt rike i vinområdet Douro, finner man Luis Pato i vinområdet Bairrada. Luis Pato (74) er en energisk, aldrende vinmaker, som i dag med sin datter Filipa driver et familiefirma som formidler flotte stedegne kvalitetsviner fra sine vinmarker i Bairrada. Han har bakgrunn som kjemiingeniør og ikke innen vin, men likevel er Luis Pato blitt en av de mest anerkjente produsentene i Bairrada. Han er kjent for å ha gitt regionen et ansikt, og er en sann ambassadør for druen baga.