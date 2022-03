Hver uke velger sommelierene Svein Lindin og Jon Trygve Hegnar ut et vintips, alene eller med gjester. Hør ukens episode her:

Oslo nye “vin”-ambassade

I ukens podcast har Jon Trygve og Svein med den nye vindirektøren Francesco Marzola på restauranthuset Ambassaden, som åpner i Oslo medio mars 2023. Etter å ha bragt frem Park Hotel Vossevangen til å ha et av Norges beste vinkart, står nå Oslo for tur. Francesco Marzola er allerede i gang på fulltid med det store arbeidet med å forme det som kan bli Oslo nye “vin”-ambassade. Hva blir vinprofilen og konseptet på stedet som tidligere huset den amerikanske ambassade? Francesco Marzola forteller om sin filosofi så langt, men én ting er sikkert: Det blir ikke mulig å få Falling Feather fra California, til tross for et amerikansk fokus på hans nye arbeidsplass.

To flotte vintips fra California

Med seg i studio har Francesco Marzola to favoritter fra Russian River Valley i California. Begge fra produsenten Ramey. Fra oppstarten i 1996 har David Ramey og hans kone Carla endret mange produsenters måte å lage vin på i USA. Resultatet er mer fruktdrevne viner med moderate alkoholnivåer, balansert fatbruk og en mer elegant, konsentrert stil. Ikke ulik Burgund, men vinene viste med all tydelighet at Ramey kjenner sin vinifikasjon og sine vinmarker godt.

