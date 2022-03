Nyhetsslippet fremstår som trygt og sikkert uten den helt store entusiasmen fra vår side. Godkjent, men heller ikke noe mer. Det er en kjennsgjerning at mange vinimportører velger bort å gi tilbud til spesialpolene fordi det gir større uttelling totalt sett å lansere i bestillingsutvalget. Etter vårt syn har spesialpolene en jobb å gjøre for fortsatt å fremstå som en ledestjerne for en stadig økende interesse for kvalitetsvin. Vårt råd er å se på mandatet for innkjøp og se litt på visjonene et slikt konsept bør ha.