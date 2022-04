Selv om historien for Planeta strekker seg tilbake gjennom mange generasjoner, begynte den moderne historien da Don Diego Planeta bestemte seg for å lage Sicilias beste viner. Han var ikke et ubeskrevet blad på øya, da han allerede ledet kooperativet Settesoli. Settesoli var det største i volum og salg, men kvantitet sto foran kvalitet. Tiden var inne for kvalitet før kvantitet for den erfarne vinmakeren.