Nytt spennende konsept fra Andreas Høgfeldt

En vinklubb begrenset til 350 medlemmer hvor man kan lagre sin egen vinsamling og drikke toppvin med fast påslag. Kan det gå? Jon Trygve tar praten med Andreas Høgfeldt, daglig leder på Kastellet, deler tankene bak Oslos ferskeste vinsted: The Three Fifty. Han har også med to viner; en dansk musserende fruktvin laget på rabarbra og en topp Chenin Blanc fra Anjou.

