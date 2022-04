Hver uke velger sommelierene Svein Lindin og Jon Trygve Hegnar ut et vintips, alene eller med gjester. Hør ukens episode her:

En spansk klassiker og en portugisisk innertier

Lam og god vin har en spesiell betydning for nordmenn i påsken. Jon Trygve har tatt påskeferie og Svein har en kort og spesifikk episode om lam og vin. Faktisk spises det tre ganger så mye lam i påskeukene enn ellers i året. Og selv om kombinasjonen av lam og påskehøytid har en over to tusen år lang tradisjon, var det først på 1990-tallet selve påskelammet ble en tradisjon her til lands.



Den beste lammevinen kan man finne fra mange land, men Spania leder an i norske vintradisjoner i påsken. Vin til lam handler om å akseptere at lam har mye særegen smak, med markant fettstruktur. En perfekt vin til lam er derfor fyldig på smak, har over 13 prosent alkohol og en balansert syre- og tanninstruktur. Proteinene som finnes i kjøttsaften fra et ferdig “medium stekt” lammekjøtt, demper tanninene i vinen samtidig som en fyldig fruktighet i vinen løfter opp smaken av krydderet tilsatt i retten.

