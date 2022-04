Vinmonopolets tall viser at prissegmentet som øker mest for rødvin på treliters-boks er vinene til over 500 kroner. Salget gikk i fjor opp opp hele 25,7 prosent og 600.000 liter i denne kategorien. Til sammenligning sank salget for rimeligere rødvinsbokser med syv prosent. For hvitvin er det også segmentet over 500 kroner som har tydelig vekst, det steg videre med 22,6 prosent og 130.000 liter fra 2020. Også for rosévin over 450 kroner er det omtrent tilsvarende vekst.