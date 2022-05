Hver uke velger sommelierene Svein Lindin og Jon Trygve Hegnar ut et vintips, alene eller med gjester. Hør ukens episode her:

Rett og slett en fantastisk god vin

Litt overraskende oppdager Jon Trygve at enkelte pol nærmest oversvømmes av en av de beste vinprodusentene i Burgund: La Pousse d’Or. På sitt beste er disse vinene akkurat det du drømmer om fra Chambolle: forførende, elegante, rene, leskende – og så videre! Den er kanskje blant de ikke rimeligste vinene på polet, men stol på oss når vi sier at dette er på nivå med det mange står i kø for på Burgund-slippet i februar. En flaske fra Domaine de la Pousse d’Or er noe alle burde ha i kjelleren sin. På slutten avsløres noen gode vinsteder i Paris, med Tour dé Argent som det fremste tipset.

Trykk for å lese mer om vinene: