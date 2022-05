Hverdagsvinene som imponerer

Lurton lever og ånder for vinmarkene sine, vinifikasjonsteknikk og ikke minst mantraet om at en god hverdagsvin skal smake godt og ha en egenart, men samtidig kunne levere på toppnivået i segmentet den selges i. At han skulle ende opp innen vin var kanskje selvsagt med tanke på hans far André Lurton, som var en levende legende i vinverdenen med La Louvière i Pessac-Léognan i Frankrike.