Den reelle kvaliteten ligger i vinene fra Vinmonoploets bestillingsutvalg. Først og fremst med hensyn til pris, men også utvalg. De seks vinene vi trekker frem her, representerer mangfoldet og kvaliteten monopolsystemet faktisk har frembragt i Norge. Et dynamisk og svært kvalitetsorientert bakteppe av vinimportører gjør at Vinmonopolet kan skilte med et av verdens aller beste utvalg.