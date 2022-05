En tydelig trend er at folk ønsker mindre bobler enn det som er tilfellet i for eksempel dårlig prosecco. En av våre favoritter er pét nat. Ikke det at vi misliker champagne, men pét nat-stilen er kort og godt en bløtere vin med mindre alkohol og bobler enn andre musserende varianter. De fleste pét nat-viner er hvite, men det finnes også oransje, rosa og røde versjoner som er ypperlige til mat på grunn av sin iboende syrlighet.