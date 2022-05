David og Nadia Sadie fra Sør-Afrika imponerer i verdensklasse 

Hver uke velger sommelierene Svein Lindin og Jon Trygve Hegnar ut et vintips, alene eller med gjester. Hør ukens episode her:

Strålende Chenin Blanc



Er Chenin Blanc den mest undervurderte druen? Hvordan blindsmaker man Chenin Blanc? I ukens podcast har Svein og Jon Trygve funnet frem en av de beste fra Sør-Afrika tilgjengelig på polet. Svein og Jon Trygve har en forkjærlighet for druen som smaker så godt, til priser som må sies å være røverkjøp. Ekteparet David og Nadia Sadie er kjent for sine stedegne konsentrerte viner fra gamle vinstokker i Sør-Afrika. De er troverdige ambassadører for den økning i kvalitet og omdømme Sør-Afrika har fått for denne type toppviner. Vinen koster endel, men om 10 år vil det anses som et svært godt kjøp. Hvis du får tak i vinen! Vinen lages bare i noen få tusen eksemplarer hvert år.

Trykk for å lese mer om vinen: