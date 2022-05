Fra sin storhetstid på 1800-tallet var vinene fra regionen Alto Piemonte rangert som de beste i Italia. Nå er det på tide å ta en liten smak igjen. I bakgrunnen av vinmarkene troner Europas nest høyeste fjell, nemlig alpefjellet Monterosa med sine 4.634 meter. Fra gamle pergamentruller vet man at vinmarken Valferena i Gattinara kan dateres tilbake til 1231. Skriften kan fortelle at Rufinus Musso solgte vin i Valferana for å kunne betale medgift for sin søster Delia.