Vinmonopolet solgte 5,3 millioner liter rosévin i 2021. Ser man salgsutviklingen i både volum, antall, omsetning i kroner og snittpris pr. liter for årene 2001, 2011 og 2021, er det en rivende utvikling. Nesten 121.000 liter rosévin ble solgt i 2001. Ti år senere, i 2011, var tallet 1,4 millioner liter. Foreløpig topper 2021 statistikken med 4,5 millioner liter rosévin solgt. Vi nordmenn handlet for over 913 millioner kroner.