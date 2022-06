De fleste av oss drømmer om den perfekte sommerkvelden i en stille vik hvor duften av tang, sjø, skalldyr og vin smelter sammen i en perfekt match. Få andre vinstiler passer bedre til norsk sjømat enn en chablis av god kvalitet. Fra 2000-tallet har det vært en formidabel interesse for chablis i Norge. Selv om interessen har stilnet noe etter salgstoppen for ti år siden, har chablis blitt et begrep for kvalitetsvin.