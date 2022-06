Av alle vinområdene i Frankrike er Bordeaux det desidert mest berømte, og opphavet for en dominerende andel av verdens mest kjente viner. Andre lands viner måles i kvalitet mot vinene herfra. Baksiden av Bordeaux' vinverden handler i korte trekk om poeng, penger, makt og troverdighet for å måle suksess. Mange vil stille seg spørsmålet: Er det nødvendig å kjøpe viner som koster tusenvis av kroner for en flaske? Etter vår mening handler det om smak og hva man skal bruke det til. Bordeaux har mye å by på, i alle prisklasser.