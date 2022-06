For dem som kjenner toppviner fra Italia generelt – og baroloer spesielt – er Vietti et kjent navn, og regnes som en av de aller beste produsentene. Vietti er en familiedrevet produsent i Castiglione Falletto, som har tatt et kvantesprang i kvalitet. De har også løftet frem hvitviner fra en ellers svært dominerende rødvinsproduksjon. En stor del av dette skyldes lidenskapen for kvaliteten vinmaker Luca Currado og hans kone Elena har gitt Vietti de siste 20 årene. Vietti har tatt steget opp mot en kjendisstatus innen barolo blant kjennere over hele verden. Vi er selvsagt imponerte over toppvinene deres, men kvalitet på topp betyr også at deres andre viner er vel verdt å prøve.