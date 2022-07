Skal du derimot få lyst til prøve noe veldig godt i sommer, kommer du ikke utenom den fantastisk gode og svært velsmakende pét nat-vinen fra Laroche-familien i Chablis. Deres hus Domaine d'Henri leverer muligens den beste vinen i dette slippet. 4.21 Blanc de Blancs de Chardonnay (260 kroner) er en konsentrert og vellaget vin som vi gir trampeklapp til. I samme klasse kommer også den fruktdrevne og elegante Aborigène Pétillant Naturel fra Domaine Paget (215 kroner). For elskere av Pét nat er disse to et absolutt must å smake. De er rett og slett svært lettdrikkelige, og er et godt eksempel på hvilken kvalitet denne vinstilen kan tilby. Skulle du prøve deg på mer avanserte bobler er Simpsons Railway Hill Rosé 2020 fra England et sikkert valg, sammen med Still by Hattingley Rosé 2021.