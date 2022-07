En nødvendighet å prøve fra Chablis

Selv er Julian Brocard overbevist over at den økte kvaliteten og omdømmet vinene hans får skyldes at vinmarkene er ved bedre helse totalt sett og dermed bedre rustet for den årgangsvariasjonene som klimaet åpenbart vil gi i årene fremover. Chablis har fått nye ledestjerner de siste fem årene. Man kan gjerne si at den «nye» generasjonen av vinprodusenter – som ønsker å drive økologisk eller biodynamisk – er det første man skal lete etter for å finne ledestjerner blant de 417 ulike produsentene i Chablis. Og det er ingen tvil etter man har smakt vinserien til Julian Brocard. Om Chablis går mot en biodynamisk tilnærming vil området få en renessanse av en ny generasjon av vinkunder.