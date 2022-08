En av de desidert beste smaksopplevelsene man kan ha i Frankrike er fra området Jura. I denne lille og ukjente, men likevel så mangfoldige vinregionen en times kjøretur fra Volnay i Bourgogne, skjuler det seg mange godbiter.

Mange tilhengere

Vinområdet Jura har fått mange tilhengere i Norge. Ikke uten grunn. Smakfulle, elegante og konsentrerte viner basert på Chardonnay og Savagnin på den hvite siden, og Poulsard og Trousseau på den røde. Jura byr virkelig på noen vinskatter, men er først og fremst flotte matviner. Vil man prøve noe helt eget, byr Jura på den florpregede stilen Vin Jaune og den intense dessertvinen Vin de Paille.

Eminente Jura viner Rolet Poulsard Vieilles Vignes 2018

Varenummer: 5478001 (bestilling)

Pris: 240 kr Poeng: 87 Lys blålilla farge. Røde bær, urter og florale toner på duft og smak. Fruktdrevet flott fruktighet med medium pluss syrlighet og balanserte tanniner. Server i store glass Tissot Trousseau Amphore 2018

Varenummer: 8183101 (bestilling)

Pris: 530 kr Poeng: 88 Middels rød farge. Røde bær, krydder og fat på duft og smak. Reduktiv stil med markerte tanniner og flott medium plusss syrlighet. Dekanter gjerne vinen

Dom. Pignier à la Percenette Chardonnay 2016

Varenummer: 8264201 (bestilling)

Pris: 400 kr Poeng: 87 Lys gulgrønn farge. Duft og smak av eple, sitrus og fattoner. Litt lukket, men flott fruktighet og syrlighet løfter vinen ved dekantering. Server i store glass Courbet Chardonnay Les Rondos 2019

Varenummer: 12819501 (bestilling)

Pris: 334 kr Poeng: 89 Lys gulgrønn farge. Mineraler, grønt eple og svale urtetoner på duft og smak. Konsentrert og flott Jura vin. Lang ettersmak med medium pluss syrlighet og flott fruktighet. Ratte Chardonnay 2020

Varenummer: 13925901 (bestilling)

Pris: 350 kr Poeng: 88 Lys gulgrønn farge. Gult eple, mineraler og smørtoner på duft og smak. Flott medium pluss syrlighet løfter vinen. Lang ettersmak med utpreget fruktighet med noe fatpreg. Dom. du Pélican Arbois En Barbi Chardonnay 2018 (Spesielt anbefalt)

Varenummer: 11945601 (bestilling) Pris: 498 kr

Poeng: 89 Lys gulgrønn duft. Konsentrert smak og duft med sitrus, tre og gul frukt/eple. Markert medium pluss syrlighet med mineralske toner og gul frukt i ettersmaken. Dekanter gjerne vinen

Fra 20.000 hektar til 1.800 hektar

Ifølge skriftene til Plinius den yngre har man dyrket vin i Jura siden romernes erobring av området i år 58 før Kristus. I moderne tid var det på begynnelsen av 1800-tallet over 20.000 hektar med vinmarker i Jura. Og etter at vinluskatastrofen phylloxera vastatrix inntraff på slutten av 1800-tallet, sto man igjen med 1.800 hektar med vinmarker. Folk som bor i Jura blir ofte kalt fjellfolket. Arven fra generasjoner med landbruk i et uforutsigbart klima har skapt produkter med stedegenhet på både vin- og matsiden. En kuriositet å nevne er at ostene som har gjort Jura verdensberømt, Comté og Morbière, faktisk har gjort det mer lønnsomt ha beitemarker til ostekuene enn å dyrke vindruer.

BERØMT VINMARKk: La Tour Curon Foto: Tissot

Jurafjellene trekker seg oppover langs østsiden av Frankrike og fungerer som en naturlig grense mot Sveits. På den franske siden mot vest ligger Saône-dalen til Burgund. Landskapet preges av tett skog, dype kløfter og landbrukseiendommer ispedd noen vinmarker. Klimaet er kontinentalt, men med mye nedbør og temperaturer som faller med høyden over havet. I Jura dyrkes vinplantene på sør- og sørvestvendte vinmarker mellom 250 og 400 meter over havet.

Klimatiske utfordringer

Den anerkjente Burgund-produsenten Marquis d’Angerville har etablert Domaine du Pélican i Jura. Etableringen viser hvilket potensial mange utenforstående har sett i Jura som vinområde. Lokale historiske produsenter som Rolet, Ganevat, Macle, Marnes og Tissot har visst det lenge, men kvaliteten er i verdensklasse. Dessverre er Ganevat og Tissot stort sett utsolgt på grunn av høy etterspørsel og små avlinger, men Jura er i medvind om dagen, selv om klimaet har stor innvirkning på de siste års avlinger.

Matvennlige viner

Fokuset fra mange toneangivende produsenter på biodynamisk eller økologisk drift har gitt resultater de siste ti årene. Sunnere vinplanter gir bedre viner, blant annet fordi det gjør det mulig å gjære vinen utelukkende ved den naturlige gjæren. Men også fordi sunne druer gir sunt bunnfall, slik at vinen kan lagres lenge på bunnfallet – det gir rikere og mer komplekse viner. Alle med en syrlighet som fremmer vinen til å passe til mat.