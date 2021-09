Veslemannen får garantert leve

Etter at Squaw Valley i California byttet navn fordi squaw har en uheldig undertone, frykter flere at norske navn ligger tynt an i krenkelsestidsalderen.

Kjerringøy og Jomfruland er åpenbart klare for endring.

At noen viser omsorg for Veslemannen, er usannsynlig.

