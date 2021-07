Resultater til å dåne av

OL i Tokyo er i gang, og den russiske bueskytteren Svetlana Gombojeva besvimte kort tid etter kvalifiseringsrundene.

– Hun kunne ikke klare det, en hel dag i varmen, sier trener Stanislav Popov, ifølge VG.

Opptrinnet skal ha skjedd rett etter hun gikk bort til målet for å sjekke resultatet, der hun oppdaget at hun ble nummer 45 av 64 blant skytterne. Baksiden tror alle hadde besvimt litt ekstra hvis man hadde dratt helt til Tokyo for å finne ut av det.

