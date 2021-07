De tekniske analysene av bitcoin som florerer på nettet blir stadig grundigere. Hvem kan nekte for at bitcoin åpenbart har vært i en dinosaurformasjon? Spørsmålet nå er om det er en diplodocus, som er kjent for sine lange haler, eller en vanlig stegosaurus, med kortere haler, vi har med å gjøre. I så fall vil vi snart få et brudd i formasjonen.

Denne «analytikeren» er imidlertid sikker på at veien videre er opp, men uten noen videre begrunnelse i hva slags formasjon vi kan forvente fremover.

