Spania-marerittet

Det norske herrelandslaget i håndball har ikke slått Spania siden 1997 og det ble et nytt tap i OL i Tokyo i går. Norge tapte med minst mulig margin og med litt mer tur og dyktighet mot slutten av kampen kunne det definitivt blitt tre poeng på det norske landslaget. Storskytter Harald Reinkind gir dommerne mye av skylden for tapet og han mener at det skulle vært blåst skrittfeil på Spania da de fikk straffekast to sekunder før slutt.

– Det er forskjellen på seier og tap, sier han til VG etter kampen.

Eller var det kanskje forskjellen på uavgjort og tap?

Baksiden er et skråblikk på det som skjer i samfunnet, i næringsliv og finans – nasjonalt og internasjonalt. Du finner fire-fem av dem på baksiden av Finansavisen hver dag.

Tips oss gjerne også på baksiden@finansavisen.no.