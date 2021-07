Bør gå begge veier

Taxinæringen sliter med stadige trakasseringssaker, samtidig som lønnsomheten daler og elsparkesykkelaktørene stjeler markedsandeler.

I et desperat forsøk på å få tilbake kundene, har Oslo Taxi inngått et samarbeid med Tier som gjør det mulig å bestille taxi gjennom sparkesykkelaktørens app på nattestid. Det markedsføres som et tiltak som skal redusere fyllekjøring på elsparkesyklene.

Til nå, er samarbeidet enveiskjørt, som gjør at man kan ikke bestille Tier gjennom Oslo Taxi, hvis man ønsker å unngå taxitrakassering.

