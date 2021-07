Skurkenes beste fremkomstmiddel

De kontroversielle og mye omdiskuterte elsparkesyklene skaper ikke bare uryddige fortau, parker, og veier. Nå viser det seg at de også er blitt et genialt fremkomstmiddel for skurker. Avbildet ser vi en mann som tirsdag ranet en gullsmed i Paris. Han skal ha stukket av med verdier for 20–30 millioner kroner på elsparkesykkelen, ifølge NRK.

Baksidener et skråblikk på det som skjer i samfunnet, i næringsliv og finans - nasjonalt og internasjonalt. Du finner fire - fem av dem på baksiden av Finansavisen hver dag.Tips oss gjerne påbaksiden@finansavisen.no (