Rooney lever opp til ryktet

Den tidligere Manchester United-spilleren Wayne Rooney ble i helgen avbildet med tre modeller på et 60-punds hotellrom i Manchester, mens kona og de fire barna hans nyter ferien i Wales.

Dette er langt fra første gang Rooney havner i en slik situasjon – det sies at han har like mange skandaler på seg som mål han har scoret i løpet av karrieren. Man kan si at Rooney fortsatt er en spiller, bare ikke på fotballbanen.

