Fisk på fisketur

Hver sommer arrangeres en fiskekonkurranse i den tyske landsbyen Memmingen hvor hundrevis av menn bokstavelig talt hopper i elven i jakten på den største ørreten. Flere kvinner har irritert seg over at konkurransen, som strekker seg fem århundrer tilbake, kun er for menn.

Ifølge NTB har det endt i en rettssak hvor dommeren slo fast at arrangøren ikke kan utestenge kvinner ettersom mannlige deltagere ikke har noen særegne rettigheter som kan rettferdiggjøres i dag. Alle skal med – på guttetur.

