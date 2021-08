Tottenham- og England-kaptein Harry Kane blir nå stemplet som både arrogant og uprofesjonell fordi han ikke møtte opp på Tottenham-treningen etter sommerferien. Kane er kontraktfestet til Tottenham frem til 2024, men nå lokker nye utfordringer.

Manchester City skal ha bydd 1,2 milliarder kroner for Kane, men Tottenham skal angivelig kreve i overkant av 1,6 milliarder kroner. Kane hevder selv at penger ikke er årsaken til at han nå ønsker et klubbskifte, men sportslige utfordringer. Det gjør sikker heller ikke noe at årslønnen sannsynligvis kommer til å øke med noen hundre millioner kroner.

