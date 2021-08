Hva skal man vel med fiender?

Tidenes likrøveri eller bare tidenes dårligste «venn». Fotografen Per Heimly har begått et forsøk på å dra inn noen kroner og samtidig komme seg ut av den fullstendige glemselen med sin «minnebok» om vennskapet med Ari Behn.

For riktig å demonstrere mangelen på selvinnsikt og ære, slenger Heimly på de siste SMS-ene mellom ham og Behn. Ja, hvem blir ikke bedre av SMS-er som «Du må ta kontroll over kroppen din og gi faen i symptomer og bli et vilt dyr igjen» eller «Detta blir så bra vettu! Skrive, male og elske livet»?

Baksidener et skråblikk på det som skjer i samfunnet, i næringsliv og finans - nasjonalt og internasjonalt. Du finner fire - fem av dem på baksiden av Finansavisen hver dag.Tips oss gjerne påbaksiden@finansavisen.no (