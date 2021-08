Håper på flere dødsfall i New York

Joe Biden hev seg på bølgen og gikk ut med en offentlig melding til New York-guvernøren Andrew Cuomo om at han burde gi seg. Det kom etter nok en runde med anklager om kvinnelig trakassering av ansatte.

Cuomo fikk mye ros for håndteringen av coronakrisen da storbyen ble ansett som verdens episenter i fjor vår. Nå ryktes det at guvernøren lengter tilbake til tiden med høye dødsfall i byen. Da var ikke fokuset på trakasseringsanklagene like stort.

I mellomtiden anbefaler Baksiden å ta kontakt med Bill Clinton. Han har mye erfaring på området.

