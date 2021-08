Robotiseringsfrisering

Robotiseringen har gjort sitt inntog i hagearbeidet, til sofasliternes glede. Men robotgressklipperne er ikke perfekte. Og her har det oppstått en forretningsmulighet. Robostop.no annonserer for bånd som skal monteres på bena til en trampoline for å forhindre gressklipperen å sette seg fast.

Baksiden vil gjerne nominere Robostop til Årets produkt i følgende kategori:

Produkter som løser et problem som oppsto fordi du løste et problem.

Baksidener et skråblikk på det som skjer i samfunnet, i næringsliv og finans - nasjonalt og internasjonalt. Du finner fire - fem av dem på baksiden av Finansavisen hver dag.Tips oss gjerne påbaksiden@finansavisen.no