Regissørgeni

Igjen skal Peer Gynt på scenen for å skryte og juge under åpen himmel på Gålå. Regissøren Per-Olav Sørensen debuterer denne gangen. Og til VG er han dønn ærlig: «Jeg har flere ganger blitt spurt om å sette opp Peer Gynt, men jeg har aldri turt å si ja fordi jeg synes det er skummelt. Men jeg tror jeg er moden nok for det nå. Ikke fordi jeg har skjønt meg på stykket, men fordi jeg innrømmer at jeg ikke har forstått.»

Eller som man ville sagt i næringslivet: Det var mangel på kvalifiserte søkere.

