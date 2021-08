Det er som er så fint med hydrogenselskapet Nel, er at selv om aksjen stuper, er det nesten bare tyske småsparere og noen indeksfond som taper penger. Så finnes det «ordentlige» investorer, som Aasulv Tveitereid, som tjener penger når kursen faller. Erstatter man ordet «dinosaurs» med «germans» i Nels slagord, får man dette:

Thanks for the ride, Germans. We'll take it from here.

