Bærumsproblemer

Det er ikke bare-bare å bo i Bærum. I et leserbrev i Budstikka forteller Yngvil Grøvdal om det sjokket som møtte henne ved bussholdeplassen i krysset Jegeråsen-Granåsen på Hosle i sommer.

– Det er noe av det verste jeg har sett. For det første sto det en sykkel fra Tier parkert midt på fortauet. Så skulle man tenke at det ikke kunne bli verre. Men jo: Midt på fortauet hadde noen malt en firkant som indikerte at her kunne man parkere en elsparkesykkel eller en annen elsykkel, skriver den indignerte damen.

Pass opp bærumsfolk!. Det nærmer seg nå Caracas-tilstander i bygden rett vest for Oslo.