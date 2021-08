Ydmyke Messi takker nei

Lionel Messi virker nærmest å være klar for PSG. Nå skriver imidlertid spanske medier at Barcelona har gitt et siste tilbud til argentineren.

– Det likner et sirkus, skriver den anerkjente sportsavisen Marca.

Marca skriver at PSG har tilbudt Messi trøye nummer 30, etter at Messi ifølge flere medier skal ha takket nei til å overta Neymars nummer 10. Nummer 30 var det Messi hadde i Barcelona da han slo gjennom som unggutt.

Han takker altså nei til nummer 10, men setter pris på å slippe lønnskuttet på 50 prosent. Overgangen til Les Rouge et Bleu bringer snarere seg lønnstilbud på mellom 320 og 730 millioner kroner i året, ifølge diverse medier.

Ydmykt og jordnært av den lille argentinske fotballmagikeren å inngå et slikt kompromiss. Beundringsverdig!