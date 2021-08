Betaler seg til større muskler

En pristest fra Nettavisen av økologiske matvarer viser at de har doble og triple påslag sammenlignet med de «vanlige» produktene. Økonomiprofessor ved NHH, Øystein Foros, sier til nettstedet at det er fordi det er mange rike som spiser spinat, og at betalingsviljen dermed øker prisene.

– Å sverge til økologisk mat kan være en viktig markør for både inntektsforskjeller og tilhørighet. Det selges mye mer spinat på Oslo vest sammenlignet med resten av landet, sier Foros til Nettavisen.

Mange av dagens rike er vokst opp med Skippern og det er god grunn til å tro folk som Røkke og Stordalen først og fremst vil kjøpe seg til større muskler. For når Skippern vil ha seg mat, så tar en boks spinat. Tut, tut. Om den så skulle koste 1.000 kroner.