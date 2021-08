Garantist for lavere matpriser også?

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har tatt populismen til nye, hittil ukjente høyder. Seneste utspill er at bare han kommer i regjering om fire uker, skal mange upopulære avgifter senkes. Elavgiften, avgifter på transport, moms på mat og egenandeler for offentlige tjenester koster det samme for alle, uansett om man tjener mye eller lite.

Litt pussig er det jo at dette ikke har vært tema for Vedum tidligere.

Noe som virkelig hadde monnet i dette nyvunnede, ektefølte engasjementet for de ubemidlede, var om Vedum gikk inn for økt matvareimport for å få ned nordmenns matkostnader ettersom alle faktisk må spise, uavhengig av inntekt. Men så ektefølt er engasjementet neppe.

