Colin Dahl utmerket seg med bilskiltet NO WIFE på sin eldre Range Rover etter at Ketil Solvik Olsen i 2017 åpnet for personlige bilskilt. Dahl har oppgradert til en nyere Range Rover Black Edition Hybrid 2019-modell.

Baksiden kan konklukdere med at Dahl har NEW CAR BUT STILL NO WIFE.