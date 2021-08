Garanterer at de ikke vet

«Aksjon for borgerlig valgseier» har samlet inn 5,3 millioner kroner til å påvirke velgere frem mot stortingsvalget. De kan samtidig garantere for at de ikke vet hvor pengene kommer fra, om noe av det for eksempel er narkopenger.

– Det er ikke behov for meg å sjekke noe som helst. Vi ser at det kommer inn på konto, sier forretningsfører for aksjonen, advokat Morten Garman, til VG.

FrP, Høyre, Venstre og KrF har til sammen fått 1,1 million kroner av foreningen. Talsperson Ole Gunnar Hauso svarer slik når VG spør om han kan garantere at de ikke har fått inn narkopenger.

– Ikke bry deg om det.

Det spørs om ikke Garman og Hauso har gått samme kommunikasjonskurs som ledelsen i sportsklubben Brann. Det beste for folk er å ikke vite.

