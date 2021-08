Har ikke råd til sekundærbolig

Det var umulig å ikke felle en tåre etter å lest i DN om mannen som sparer og sparer for å få råd til en bolig nummer to i Oslo, men som opplever at boligprisene løper fra han.

– Det ser mørkere og mørkere ut. Jeg er lenger unna nå enn for to år siden, sa han til DN.

Huff. Dette var vondt å lese. Vi kan trøste oss med at DN i hvert fall har satt dette økende samfunnsproblemet på dagsorden. Kjære politikere: 40 prosent egenkapital på sekundærbolig er da litt mye, når førstegangskjøpere slipper unna med 15 prosent!

