Stadig nye problemer

For SV har valgkampen med Senterpartiet ikke vært smertefri.

Først lanserte Trygve Slagsvold Vedum seg som statsministerkandidat. Så lukket han døren for å sitte i regjering med nettopp SV. Denne uken viser Senterpartiets sjokkfall på gallupene at det ikke lenger er «sikkert» at en rød-grønn regjering får flertall.

Det kanskje største problemet adresserer SV-ledelsen i dette NRK-oppslaget, hvor de spør seg om hvem som egentlig befinner seg i Senterpartiets velgermasse.

