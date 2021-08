Ja, nytt navn!

SoMe-plattformen OnlyFans vil fra nå nekte «seksuelt eksplisitt innhold». Kroken på døra der, altså, for de som har satset ungdomsårene sine på å ta betalt for å by på masturbasjons-råvare.

OnlyFans-modellen Nicoline Devik har ifølge VG følgende alternative løsning:

«De kunne laget en ekstra del på plattformen og kalt det noe annet».

Ja, hvorfor ikke «PornHub»?

