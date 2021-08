Hundrevis av festdeltagere plaget av rolig person

En munter gjeng som ville danse og ha det gøy, søkte sist uke langt ut i Nordmarka for å unngå å være til bry.

Det endte selvfølgelig med et kritisk NRK-oppslag etter at en enkeltperson insisterte på nattero i et øde område langt unna sivilisasjonen.

– Klokka blei 5, 6, 7, og til og med 8 før musikken gav seg. Dette er ikkje normalt, uttaler Cecilie Sletvold (53) til NRK.

Baksiden vil påpeke at det aller mest normale er å bruke soverommet sitt til soving, og ikke ta hevd på et flere kvadratkilometer stort skogsområde for å gjøre det samme.

