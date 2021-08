Den nye fremtiden

I helgen ble det kjent at Sveriges statsminister Stefan Løfven går av til høsten. Nylig var han med i et talkshow der han lanserte ideen om at sangstjernen Carola Häggkvist burde bli fremtidsminister.

Mye vann må tydeligvis ha rent gjennom bekken siden Carola i 2003 uttalte til Aftenposten: «Samfunnet må gi de homofile og lesbiske hjelp og informasjon, så de kan kvitte seg med sin unormale legning.»

Hun har også sagt: «Jeg er mor til to små sommerfugler som skal få fly inn i min blomsterbukett av kjærlighet så mye og så ofte de vil.»

Sveriges fremtid har vel aldri sett lysere ut.

