Denne uken forsøker det norske bridgelandslaget å kvalifisere seg til VM i bridge, som spilles i Italia til våren. Åtte lag fra Europa går til VM og etter to kamper er det Italia som ligger på åttendeplass og det uten å ha spilt et eneste kort. Italias motstandere i de to første kampene, Skottland og Wales, nektet å spille mot italienerne som har juksemakeren Fulvio Fantoni på laget. Han er tilbake på landslaget etter fem års utestengelse og det har heller fått en kjølig mottakelse fra de andre deltakerlandene i turneringen. Nå gjenstår det 28 landskamper for Italia og Fantoni før turneringen er over og gjør de andre landene det samme som Skottland og Wales kan det bli pene 30 seire på walkover.

