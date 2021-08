Aftenposten med sjokkerende nyheter

Kaja Munch Jensen har en mastergrad i ernæring og har kommet med en oppdagelse. Til Aftenposten uttaler hun følgende:

– Hele mitt liv har jeg spist veldig ofte. Det er det jeg har vært vant til og tenkt at jeg trenger for å holde bloksukkeret oppe og kroppen igang. Jeg har vært litt redd for å være sulten, sier Jensen.

Hun kan sammen med Aftenposten fortelle at det ikke stemmer at det å spise ofte gir god helse. Avisen har intervjuet flere forskere som mener det ikke er lurt å spise seks måltider om dagen, men heller kun frokost, lunsj og middag.

Dette kunne Baksiden fortalt deg uten hverken forskere eller mastergrad.