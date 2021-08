Kommunist-Bjørnar vil ikke bli kalt kommunist

Partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes har i mange år forsøkt å roe ned kommunismen i eget parti. Selv vil han bli kalt sosialist og avviser at partiet er et kommunisrparti. Partiet som nå ligger an til å havne over sperregransen, sverger imidlertid fortsatt til sin helt Karl Marx.

I partiprogrammet heter det:

«..Gjennom klassekamp og kvinnekamp må sosialisme utvikles i retning av et samfunn uten klasser, uten undertrykking – og der skillet mellom styrende og styrte er opphevet. Rødts mål er et klasseløst samfunn. Det er dette Karl Marx kalte kommunisme.»

Med andre ord vil partiet ha det som kalles kommunisme, men de er hverken kommunister eller et kommunistisk parti. Ok. Javel.

