Skummelt med prosent

I en NTB-sak kommer Ap-nestleder Hadia Tajik med nye klimaløfter før valget:

– Arbeiderpartiet mener Norge skal være en pådriver for at verden sammen forplikter seg til å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader.

Hun har en plan for hvordan det skal skje:

Norge skal kutte utslippene med 55 prosent fra 1990-nivå innen 2030.

Hele kuttet på 55 prosent skal tas hjemme i Norge, uten å kjøpe kvoter fra andre europeiske land.

Det som ikke nevnes i saken, er hvorfor Arbeiderpartiet valgte nettopp 55 prosent, og ikke et annet tall? Hemmelige kilder opplyser til Finansavisen at partiet vurderte å sette reduksjonen til 36,9 prosent, men at dette forslaget ble avvist av kommunikasjonsrådgivere med lang fartstid i partiet.