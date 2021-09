Tidligere denne uken rykket politiet ut til lokalene til advokatfirmaet Elden i Oslo etter at det ble mottatt et brev med hvitt pulver. Mens enkelte i hovedstadens meglermiljø ville klappet i hendene og annonsert festen for startet, velger andre å tilkalle politiet i frykt. Noen liker tydeligvis hvitt pulver mindre enn andre.

– Det er ingen som er skadd eller føler på noe ubehag, sa operasjonsleder Cathrine Sylju i Oslo politidistrikt til NRK.